Morawiecki krytykowany za zachowanie w Gdańsku. Schreiber dla Gazeta.pl: Próba zrobienia sensacji

Piotr Maślak w rozmowie z Łukaszem Schreiberem poruszył temat wizyty Mateusza Morawieckiego w Gdańsku. Podczas niej premier nie przywitał się z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz, która usiłowała go zaprosić na rozmowę. - To próba przykrycia zupełnie skandalicznego, haniebnego zachowania części polityków, nowych posłów do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej - stwierdził Schreiber. - To było zrobione w sposób perfidny, z premedytacją. Pan premier jest osobą niezwykle kulturalną, także w stosunku do polityków z drugiej strony - zapewnił. Jak dodał, krytyka Morawieckiego to "próba zrobienia sensacji ze sprawy, której nie ma".

