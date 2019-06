Rekonstrukcja rządu. Nowi ministrowie już z nominacjami. Jest Witek, Borys-Szopa i Piontkowski

mark6 godzinę temu Oceniono 16 razy 12

Przestępca duda zwany czasami prezydentem nie ma ŻADNEGO PRAWA mianować kogokolwiek.Może FORMALNIE wręczyć nominacje ale nie ma prawa WYBORU !!

To samo przestępstwo p[opełniał inna PiSowska niedołęga obecnie odpoczywająca na Wawelu.

Temu wydawało się, że może decydować kto będzie np. ambasadorem / sic!/.

Co gorsze ten nieuk PiSowski uważał, że może prowadzić PRYWATNĄ politykę zagraniczną

niezależnie od Rzadu co jest po prostu obłędem. W jednym Państwie mieliśmy 2 ośrodki polityli zagranicznej. Co gorsze to samo uważała totalna POwska NIEDOŁĘGA niejaki Schetyna.

Będąc Ministrem sprzw zag. w Rządzie Tuska uważał ten nieuk, że za politykę zagr. odpowiada Prezydent RP ? Co za IDIOTA.

Te uwagi to tak na marginesie.