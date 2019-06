Duda zaproponował swojego człowieka na miejsce Jakiego. Ziobro się nie zgodził

Jak podaje stacja, prezydent Andrzej Duda chciał, by minister z jego kancelarii zastąpił Patryka Jakiego na stanowisku wiceministra sprawiedliwości. Prezydent miał do tego namawiać podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim w ubiegłym tygodniu. RMF FM podaje, że na przeszkodzie stanął jednak szef resortu Zbigniew Ziobro.

Media od kilku dni podają nieoficjalnie, że stanowisko w MS zajmie Sebastian Kaleta. To bliski współpracownik Jakiego, członek komisji reprywatyzacyjnej, a od ostatnich wyborów samorządowych warszawski radny. W przeszłości pełnił także funkcję rzecznika resortu sprawiedliwości. Zresztą Kaletę publicznie rekomendował na to stanowisko Jaki. Zaznaczył co prawda, że ta zmiana nie jest jeszcze pewna, ale zapewniał, że "to najzdolniejszy polityk młodego pokolenia w Polsce", a ponadto "doświadczony i utalentowany".

Rekonstrukcja rządu

We wtorek o 10.30 Mateusz Morawiecki wręczy nominacje nowym członkom rządu. Nieoficjalnie media podają, że Jacek Sasin zostanie wicepremierem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zmian będzie więcej. Piotr Gliński ma zostać Szefem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, a Michał Dworczyk członkiem Rady Ministrów. Media informują również, że ministrem finansów zostanie Marian Banaś, szefem MSWiA Elżbieta Witek, a szefową resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Bożena Borys-Szopa. Nowym rzecznikiem rządu ma zostać Piotr Müller. Ministrem sportu nadal ma być Witold Bańka.