"Przegrali wybory, chcą wojny domowej?" - "Wiadomości" TVP straszą nowym programem PO

Wnioski o rzekomych planach PO "Wiadomości" wysnuły na podstawie opublikowanego w niedzielę w Radiu WNET dokumentu. Napisał go prof. Maciej Kisilowski i Paweł Lisiewicz, którzy faktycznie prezentują w nim zmiany, jakie powinna według nich wprowadzić PO, aby oddać w większym stopniu władzę samorządom i obywatelom. Rzecznik prasowy partii Jan Grabiec zaprzeczył jednak, że przedstawiony program ma cokolwiek wspólnego z PO.

REKLAMA

"Wiadomości": Przegrali wybory, chcą wojny domowej?

W "Wiadomościach" jednak słyszymy, że "wśród zwolenników opozycji coraz częściej powtarzany jest postulat rozbicia dzielnicowego Polski na mniejsze strefy politycznych wpływów". Tę teorię popierają opublikowanym przez Radio Wnet dokumentem i określają go "nowym programem napisanym dla Platformy Obywatelskiej".

W serwisie podkreślono, że taka zmiana przepisów umożliwiłaby samorządom "liberalizację przepisów antyaborcyjnych oraz udzielania tzw. ślubów homoseksualnych oraz wprowadzenia możliwości adopcji dzieci przez gejów i lesbijki".

Wnioski "Wiadomości" poparte są wypowiedziami m.in. Łukasza Jankowskiego, autora artykułu w Radio WNET, który twierdzi, że po wprowadzeniu tego pomysłu "zanikałaby wspólna świadomość, co to znaczy być Polakiem". Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uznał, że to nawiązanie do rozbicia dzielnicowego.

"Rozbita i osłabiona wewnętrznie Polska to zdaniem ekspertów alternatywa dla silnego państwa, jakie wprowadza Prawo i Sprawiedliwość" - twierdzą "Wiadomości" i przypominają, że w ubiegłej kadencji PO współpracowała z Ruchem Autonomii Śląska, który "chce poluźnienia więzów z Polską". Przytaczane są również słowa Lecha Wałęsy, który w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" powiedział, że "przestrzegał, że jak wygra PiS, to wszystko się skończy wojną domową".

"Wiadomości" zestawiają ze sobą Polskę i Donbas

Co więcej, "Wiadomości" TVP zestawiły sytuację w Polsce z wojną w Donbasie, do której doprowadziła próba rozbicia państwa unitarnego i ostrzegły, że Polska "osłabiona podziałem na regiony, ulegająca politycznej manipulacji zza granicy też mogłaby pogrążyć się w wewnętrznym chaosie".

Wprawdzie serwis wspomniał, że Jan Grabiec zaprzeczył, jakoby plan ten miał coś wspólnego z PO, ale dodał, że politycy tej partii "już pokazali, że co innego mówią przed kamerami, a co innego kiedy myślą, że nikt ich nie nagrywa".

Materiał został zakończony informacją, że jednym z autorów programu jest prof. Maciej Kisilowski, związany z Central European University, uczelnią, która - jak przypomniały "Wiadomości" - finansowana jest przez George'a Sorosa, "który dąży do zniesienia państw narodowych i niekontrolowanej imigracji do Europy, a także wspiera przeciwników polskiego rządu".