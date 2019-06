Kto kogo? - w tym krótkim pytaniu można by w zasadzie zamknąć najkrótszą diagnozę kondycji polskiej polityki i szerzej życia publicznego. Ewentualnie rozwinąć ją o dwa kolejne pytania: kiedy i jak. Pytania "Dlaczego?" nie zadaje już nikt albo prawie nikt. Bo w świecie, w którym moja racja jest mojsza niż twojsza, nie ma to najmniejszego sensu.

REKLAMA

Przy tej smutnej konstatacji światełkiem w tunelu wydają się być wyniki najnowszego badania Kantara dla Gazeta.pl, przeprowadzone z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów (dla niewtajemniczonych: 4 czerwca 1989 roku). Chcieliśmy się dowiedzieć, jak Polacy oceniają najważniejszych polityków - prezydentów i premierów - minionego 30-lecia i co o nich sądzą.

Światełko w tunelu

Wyniki napawają delikatnym (albo nawet umiarkowanym) optymizmem. Wśród głów państwa bezkonkurencyjny okazał się Aleksander Kwaśniewski; wśród szefów rządu - Tadeusz Mazowiecki. Pierwszy z bieżącej polityki wycofał się dawno temu i dziś wyłącznie ją komentuje; drugi - nie żyje od pięciu i pół roku.

Nie są to więc postaci stojące na czele jednego lub drugiego obozu wojny polsko-polskiej. Nie są to nawet postaci wciąż aktywnie zaangażowane w życie państwa. Mimo tego, obaj politycy zdobyli najwięcej silnych pozytywnych wskazań i najmniej silnych wskazań negatywnych (Mazowiecki dostał ich wręcz tak mało, że nie można było go miarodajnie porównać z innymi uwzględnionymi w badaniu politykami).

Być może same pozytywne oceny dla duetu Kwaśniewski-Mazowiecki nie byłyby wystarczającą podstawą do ferowania z badania Kantara poważniejszych wniosków. Jednak to, że Polacy mniej lub bardziej krytycznie ocenili w nim resztę stawki - głównie aktywnych polityków z pierwszych stron gazet - daje już do myślenia. Zwłaszcza, gdy zestawimy to z sondażami zaufania do polityków (np. tym, który tuż przed eurowyborami przeprowadził dla Gazeta.pl Kantar) oraz ocenami pracy Sejmu, Senatu czy rządu.

Deficyt wielkich celów

Patrząc historycznie, nie ulega wątpliwości, że prestiż społeczny, szacunek czy zaufanie do polityki, polityków oraz rozlicznych instytucji państwa po '89 roku sięgnęły bruku. Ale też nie stało się tak bez powodu. O ile na przełomie lat 80. i 90. czy już w czasie transformacji politykom przyświecały jakieś większe cele (naprawienie instytucji państwowych, wzmocnienie gospodarki, zabezpieczenie pozycji międzynarodowej Polski), o tyle z upływem czasu tych celów było coraz mniej i coraz mocniej zanikały. W końcu zniknęły całkowicie, a celem samym w sobie stało się bycie w polityce i bycie politykiem.

Ćwierć wieku temu nasi politycy - w zasadzie bez znaczenia z jakiej wywodzili się opcji - gonili za cywilizacyjnymi celami i marzeniami pokoleń Polaków. Przyjęcie nowej konstytucji i zamknięcie rozdziału pod hasłem "PRL", przystąpienie do NATO i upragniony kres strachu przed "rosyjskim niedźwiedziem", wejście do Unii Europejskiej i początek ekonomicznej pogoni za lepszym życiem. To były tematy, w których nawet mocno zwaśnieni ludzie potrafili odłożyć wzajemne animozje na bok i zrobić coś bo tak po prostu należało, bo to było odpowiedzialne, bo tego wymagała racja stanu (pojęcie dzisiaj używane bez opamiętania, a w obecnych realiach nieznaczące już w zasadzie nic).

Czy to znaczy, że "ojcowie założyciele" wolnej Polski byli bez wad? A skąd! Mieli wady, niektórzy całe mnóstwo. W swojej masie byli uparci i irytujący, kłótliwi i mściwi, chaotyczni i niezrozumiali. Ale czy byli nieodpowiedzialni? Podobnie jak nie byli skrajnie cyniczni i do bólu oportunistyczni. Wiedzieli, ile kosztowało wyrwanie Polski spod rosyjskiego buta i że nie mogą zachowywać się tak, żeby Polska znów pod ten (czy jakikolwiek inny) but trafiła.

Trzeba być mądrym

Dzisiaj mamy sprofesjonalizowaną politykę, w której bez wnikliwych badań społecznych nikt nie robi najmniejszego kroku w obawie przed błędem. Mamy gigantyczne pieniądze z subwencji budżetowych, które pozwalają partiom działać prężnie i z rozmachem. Mamy też silne prywatne media, które patrzą politykom na ręce, oraz nieograniczony dostęp do informacji, który pozwala weryfikować wszystko, co politycy mówią i robią.

Mimo tego nasza polityka i debata publiczna od lat gnuśnieją. Politycy i partie zajmują się sobą, a konkretnie zwalczaniem siebie nawzajem na coraz to nowe sposoby (w dążeniu do celu nierzadko posuwając się do manipulacji i kłamstw). Zamiast dyskutować o rzeczach ważnych dla Polski i dla świata, zajmujemy się politycznymi didaskaliami istotnymi (a i tu jedynie na pozór) w polskim piekiełku. Dla polityków świętością są sondaże i to, żeby słupki rosły, a nie malały, w związku z czym prowadzą politykę od sondażu do sondażu lub w najlepszym razie od wyborów do wyborów. Długofalowe wizje i plany rozwoju? Takie rzeczy nie dodają punktów i trudno sprzedać je w 30-sekundowym spocie.

Dużo lepiej sprzedaje się za to skandal, konflikt, nienawiść. Szczucie na siebie nawzajem lub na konkretne grupy społeczne i zawodowe. Najdziwniejsze, że partie i politycy tak się w tym ogniu walki zapamiętali, że zupełnie nie chodzi tu już o wyborców. To personalne porachunki jednego z drugim i drugiego z trzecim. Na oczach całej Polski i często kosztem tej Polski. Bez myślenia o konsekwencjach, bo konsekwencje, jak to konsekwencje, wydają się zupełnie abstrakcyjne, dopóki z hukiem nie wpadną do naszego życia. Jak to ujęli kiedyś Władysław Frasyniuk z Tadeuszem Mazowieckim:

- Tadeuszu, trzeba być twardym!

- Władek, wszyscy udają twardzieli, a trzeba być mądrym.

Tej mądrości i odpowiedzialności bardzo dzisiaj w polskiej polityce brakuje.

Chcemy, by data 4.6.89 stała się naszym "PiNem do wolności", była źródłem radości i inspiracji. Z okazji czerwcowych wyborów mamy więc dla was atrakcyjne zniżki w „Kulturalnym Sklepie” (książki i muzyka), „Publio” (e-book i e-prasa)i „Gazecie Wyborczej” (prasa). PRZEJDŹ TUTAJ >>