Patryk Jaki żegna się z Ministerstwem Sprawiedliwości. "Człowiek ma wrażenie, że to nie były cztery lata"

baska_w5 pół godziny temu

4 lata produkowania bubli prawnych to jedyny dorobek Jakiego. Komisja reprywatyzacyjna to kolejna porażka i sprawy przegrane w sądzie. A cel dla jakiego kandydował do Europarlamentu, czyli ochrona cywilizacji chrześcijańskiej to jakaś totalna kpina.