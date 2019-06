Morawiecki przyznał, że widział Dulkiewicz w Gdańsku, ale kancelaria premiera zmieniła wpis

W poniedziałek w Gdańsku z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pojawił się premier Mateusz Morawieckiego. Przywitać go i zaprosić na rozmowę planowała prezydent Aleksandra Dulkiewicz, jednak na jej drodze stanęli ochroniarze premiera. Szef rządu, co wzbudziło wiele krytycznych komentarzy, nawet nie przywitał się z prezydent, tylko od razu poszedł pod pomnik Poległych Stoczniowców.

Morawiecki zignorował Dulkiewicz. Przyznał, że ją widział

Premier odniósł się do Dulkiewicz podczas swojego przemówienia w Sali BHP stoczni. - Ta konferencja była zaplanowana przez pana przewodniczącego Piotra Dudę w styczniu. I w styczniu zaprosił mnie na tę konferencję, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dlatego zapraszam również, jeśli mogę, w imieniu organizatorów i panią prezydent Dulkiewicz, która tu nieopodal gdzieś również się znajduje, bo widziałem ją po drodze - stwierdził premier.

Kluczowym słowem w tej wypowiedzi jest "widziałem". Na koncie kancelarii premiera, która na bieżąco zamieszczała cytaty z Morawieckiego, na początku pojawił się wpis o podobnym brzmieniu ("Zapraszam również panią prezydent Dulkiewicz, którą widziałem po drodze..."), jednak już po kilku minutach wpis zmieniono ("Zapraszam również panią prezydent Dulkiewicz, która jest gdzieś tu w pobliżu..."). Jeden z użytkowników zamieścił zrzuty ekranu, dzięki którym zmiana jest widoczna.

To, że premier rzekomo nie dostrzegł prezydent Gdańska, miałoby zapewne wytłumaczyć jego zachowanie w drodze na konferencję poświęconą Janowi Pawłowi II.