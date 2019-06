Rządzący uświetnią odsłonięcie kamienia węgielnego pod pomnik Olszewskiego. W rocznicę "nocy teczek"

Wszystko wskazuje na to, że obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 przyćmi rekonstrukcja rządu - wtorek jest dniem najczęściej wymienianym jako ten, w którym dojdzie do przetasowań wśród ministrów premiera Mateusza Morawieckiego.

Same uroczystości związane z rocznicą czerwcowych wyborów ograniczą się do specjalnego posiedzenia Senatu, na którym poza marszałkami obydwu izb będą też m.in. prezydent i premier.

Władze 4 czerwca uczczą przed KPRM. Tam odsłonięty zostanie kamień węgielny

Tego dnia odbędzie się jednak jeszcze jedno wydarzenie, związane z 4 czerwca, ale już z 1992 roku, czyli z tzw. "nocą teczek". To wtedy za sprawą utworzenia listy Macierewicza (zawierającej listę byłych agentów SB i UB wśród przedstawicieli władz) i po przekazaniu jej rządzącym, Lech Wałęsa wystąpił do Sejmu o odwołanie ówczesnego premiera Jana Olszewskiego.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 roku, został pochowany na wojskowych Powązkach, a już po jego śmierci pojawiły się pomysły, by go upamiętnić. Właśnie 4 czerwca tego roku, 27 lat od odwołania jego rządu, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy ul. Al. Ujazdowskich w Warszawie, zostanie odsłonięty kamień węgielny pod pomnik Jana Olszewskiego. Uroczystość odsłonięcia rozpocznie się we wtorek, 4 czerwca, o godz. 15. Wśród uczestników ma być m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Konkurs na pomnik Jana Olszewskiego

Monument ma stanąć nieopodal wejścia do wnętrza gmachu. Wyboru koncepcji architektonicznej dokona powołany komitet honorowy pod przewodnictwem wiceprezesa PiS Antoniego Macierewicza, bliskiego przyjaciela Olszewskiego.

Sekretarz komitetu, poseł PiS Bartosz Kownacki podkreśla, że wmurowanie kamienia uroczyście rozpocznie proces oczekiwania na pomnik byłego szefa rządu: - Na potrzeby wmurowania kamienia ściągnęliśmy głaz z parafii Antoniego Macierewicza. Na nim umieszczona będzie również tablica. Równolegle rozpoczynamy także konkurs, który wyłoni wykonawcę pomnika - precyzuje poseł.