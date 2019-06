Aleksander Smolar o koalicji, którą chce założyć PSL: W ciągu paru miesięcy to się nie uda

viaac pół godziny temu Oceniono 5 razy 1

PSL przepadnie jeśli pójdzie samo do wyborów.



Dziwny błąd szefa PSL. Mógł spokojnie powalczyć o przywództwo ze Schetyną zamiast zabierać swoich chłopków na zatracenie. Ostatecznie, co im za różnica jak nazywa się partia, która daje stanowiska. KE, PSL, PO, SLD, wszystko jedno.



No i przykro mówić, ale tylko zjednoczona opozycja ma szanse na jesieni. Co prawda wątpię, aby PSL był w stanie odciągnąć od KE tylu wyborców, co chociażby Wiosna, ale zawsze to kłopot.