W Gdańsku trwają przygotowania do obchodów 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. W poniedziałek w mieście pojawił się premier Mateusz Morawieckiego. Nie przyjechał tam jednak na Święto Wolności i Solidarności, ale z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Gdańsk. Mateusz Morawiecki zignorował Aleksandrę Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz zapowiadała w poniedziałek podczas briefingu prasowego, że jako gospodarz miasta będzie chciała przywitać premiera Morawieckiego i zaprosić go do do rozmowy przy Okrągłym Stole. - Dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Gdańska (...). Mam nadzieję, że [premier] zaproszenie przyjmie - mówiła prezydent Dulkiewicz. Chwilę później do spotkania doszło, a wszystko nagrały kamery telewizyjne. Niestety nie poszło tak, jak oczekiwałaby prezydent Gdańska.

Witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności. Zapraszam do Okrągłego Stołu

- słychać głos Aleksandry Dulkiewicz. Premier odpowiada, co prawda na powitanie, ale nie reaguje na zaproszenie i nie zatrzymuje się. Idzie dalej, oddzielony kordonem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, a prezydent Gdańska zostaje z tyłu.

"Aleksandra Dulkiewicz potraktowana jak natręt"

Zachowanie premiera Morawieckiego nie spodobało się komentującym na Twitterze. Poseł Michał Stasiński (PO) pisze, że prezydent Dulkiewicz została przez premiera Morawieckiego "potraktowana jak natręt", a Barbara Nowacka pisze, że "od Premiera RP oczekuje się mniej arogancji".

Premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku

W poniedziałek premier Morawiecki w towarzystwie m.in. ministra Piotra Glińskiego czy minister Elżbieta Rafalska złożą kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 oraz udadzą się na teren gdańskiej stoczni do słynnej sali BHP. Tam odbędzie się debata o tym, jak ważna dla polskiej demokracji i walki z komunizmem była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Chwilę po tym, jak nagranie "spotkania" Aleksandry Dulkiewicz z Mateuszem Morawieckim obiegło internet, na Twitterze Kancelarii Premiera umieszczono wypowiedź premiera, który ustosunkował do sytuacji.

Ta konferencja była zaplanowana przez pana prezydenta Dudę w styczniu, wtedy otrzymałem zaproszenie i za to dziękuję. Zapraszam również panią prezydent Dulkiewicz, którą widziałem po drodze na tę konferencję o JPII w rocznicę pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny

- czytamy na Twitterze KP.

Premier nie ma w planach świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca w Gdańsku. Wtorek spędzi w Warszawie, gdzie będzie uczestniczył w uroczystej sesji Senatu, która odbędzie się w sali Kolumnowej. Zarówno premier Morawiecki, jak i prezydent Andrzej Duda wygłoszą tam przemówienia. Wszystko wskazuje również na to, że rząd PiS planuje także na wtorek rekonstrukcję rządu.