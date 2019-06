Obchody 4 czerwca bez fajerwerków. Premier zapowiadał wspólne świętowanie, ale władza ominie Gdańsk

Jeszcze pod koniec 2018 roku w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zachęcał, zwłaszcza opozycję, do brania udziału w wielu ważnych rocznicowych obchodach przypadających na kolejny rok.

Chcę dzisiaj z tej mównicy również zaprosić opozycję do wspólnych obchodów wielkich, wspaniałych rocznic w przyszłym roku, do tego, żebyśmy razem obchodzili rocznicę okrągłego stołu, 12 marca - 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, bezpieczeństwo, 1 maja - 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Cieszmy się razem, zapraszamy do wspólnego cieszenia się. 4 czerwca - 30. rocznica odzyskania wolności

- mówił 12 grudnia 2018 roku premier Mateusz Morawiecki. Wspominał wówczas, że w 1989 roku "był przeciw" takiej formie odzyskiwania wolności. - Ale dzisiaj doceniam to, że trzeba było - taka była mądrość etapu - rozmawiać. Więc cieszę się z tego, że będziemy obchodzić tę 30. rocznicę, i do takich radosnych, wspólnych obchodów zapraszam was - dodał.

Obchody 30. rocznicy czerwcowych wyborów. Gliński: "Rząd podjął aktywne działania"

Na razie wygląda na to, że obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku obóz władzy i Prawo i Sprawiedliwość potraktowały tak, jak setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Brakuje "fajerwerków" i ogromnych imprez, obchodów rocznicy czerwcowych wyborów z wielką fetą i w Gdańsku - po prostu nie będzie.

Premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier Piotr Gliński, 3 czerwca, owszem, pojawili się w Gdańsku, ale po to, by uczcić 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. W odpowiedzi na interpelację posła Pawła Kobylińskiego wicepremier i minister kultury Piotr Gliński wskazał:

Rząd podjął aktywne działania dotyczące przygotowania obchodów 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r., które zostaną połączone z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Dalej minister Gliński opowiadał o tym (odpowiedź pochodzi z 8 marca tego roku), że uruchomiona zostanie kampania promocyjna, a nad wszystkim czuwał od stycznia Jan Kowalski, Dyrektor Biura Niepodległa, ustanowiony Pełnomocnikiem MKiDN ds. organizacji wydarzeń związanych z obchodami 4 czerwca.

30. rocznica wyborów 4 czerwca. Uroczyste posiedzenie Senatu

4 czerwca, jak zapowiada Kancelaria Senatu, w Sali Kolumnowej Sejmu "odbędą się uroczystości z okazji 30. rocznicy odrodzenia Senatu". Będzie to uroczyste posiedzenie Senatu, w którym uczestniczyć senatorowie obecnej i poprzednich kadencji, prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i członkowie rządu.

Na razie KPRM nie zapowiedziała czy premier zabierze głos, choć mała jest szansa, że nie dostanie chwili na wystąpienie. Pewne jest natomiast, że 4 czerwca w Senacie usłyszymy prezydenta Andrzeja Dudę.

4 czerwca w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbędzie się także koncert z okazji obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca. 4 czerwca, w rocznicę, w Sejmie według harmonogramu np. w najlepsze będzie odbywać się posiedzenie komisji śledczej ds. VAT, na którym przesłuchany zostanie ponownie Jacek Rostowski, były minister finansów. Z kolei m.in. marszałek Sejmu obchodził już rocznicę wyborów czerwcowych w Przemyślu - zrobił to drugiego czerwca.

Nie 4 a 5 czerwca. Szczyt parlamentarzystów w Sejmie. Wśród gości Węgrzy czy Litwini

Większe wydarzenie zaplanowane jest dopiero na 5 czerwca, kiedy na za zaproszenie marszałków Sejmu i Senatu do Warszaw zjadą parlamentarzyści wielu państw Europy. IV Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej mają uświetnić, jak zapowiada Centrum Informacyjne Sejmu:

Przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Serbii, Słowenii, Węgier oraz Turcji.

W związku ze szczególnym charakterem tegorocznego szczytu weźmie w nim też udział kilkudziesięciu zasłużonych dla walki o niepodległość dysydentów i opozycjonistów z Bałkanów, krajów byłej Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier oraz byłego ZSRR.