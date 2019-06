Ludwik Dorn: Masarnia PiS wyprodukuje, co jest już zresztą zapowiedziane, kolejne porcje kiełbasy

Ludwik Dorn powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że nie był zaskoczony wygraną PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przyznał, że zdziwiła go siedmiopunktowa przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską. "Gdyby wyniosła trzy punkty procentowe w ogóle bym się nie zdziwił".

Ludwik Dorn: "Masarnia wyprodukuje, co jest już zresztą zapowiedziane, kolejne porcje kiełbasy"

Zdaniem byłego marszałka Sejmu obecność Donalda Tuska przed wyborami do europarlamentu nie pomogła KE. Dodaje, że przegrana Koalicji może źle odbić się na wizerunku szefa Rady Europejskiej. "(...) on też ma na czole przybitą pieczątkę przegrańca" - mówi. Ludwik Dorn ponownie powtórzył też metaforę o "przedwyborczej masarni PiS", dzięki której partia wygrała. Powiedział, że "masarnia wyprodukuje to, co już zostało zapowiedziane": obniżenie VAT na artykuły dziecięce, zerowa stawka podatkowa na umowy zlecenia i o dzieło dla osób poniżej 26. roku, podniesienie płaty minimalnej i 13. emerytura.

Masarnia będzie działałać i będzie działało przesłanie: 'Polsko, Polacy, my jedyni was obronimy przed tymi, którzy chcą Polsce i Polakom zrobić źle, a zwłaszcza wyrwać wam z kieszeni koperty wypchane setkami, które teraz wysyłamy wam pocztą'

- mówi Ludwik Dorn w "Rz".

Ludwik Dorn: Jeśli minister Czerwińska zostanie zmieniona, nie będzie ministra finansów

Ludwik Dorn uważa, że w zbliżającej się rekonstrukcji rządu jedyna ważna i interesująca zmiana, która może nastąpić dotyczy stanowiska ministra finansów. "Cała reszta to machanie packami na muchy w PiS-owskim muchotłuku" - mówi. Dodaje, że jeśli minister Teresa Czerwińska zostanie wymieniona, to "w Polsce nie będzie ministra finansów".

Minister finansów jest od tego, żeby mówić 'nie da się'. Zasadnicze przesłanie PiS, jego prezesa, a także pana premiera brzmi: 'Jak to się nie da? (...)'

- mówi Ludwik Dorn w "Rz". Tłumaczy, że do tej pory minister Czerwińska próbowała stać na straży budżetu. Jeśli jej zabraknie, może okazać się, że nowa osoba będzie jedynie wykonywała polecenia "z góry" nie patrząc na ich zasadność.