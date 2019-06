Donald Tusk jak "żul z puszkami piwa w siatce". "Newsweek": W TVP jest tajny film o b. premierze

maaac pół godziny temu Oceniono 20 razy 14

1. Film trzeba będzie zestawić z nazistowskimi czy stalinowskimi agitkami z hasłem "znajdź 10 różnic".

2. Tusk jest łatwym celem bo nie jest paranoikiem z obstawą goryli ale zwykłym człowiekiem. Tak - nie tylko JP2 pierdział (nawiązując do słynnego stand-up'u Gizy) ale każdemu z nas to się zdarza. Tuskowi też. Tylko w przypadku Prezesa to zawsze spisek Tuska.

3. Tradycyjne pytanie. Widział ktoś film Latkowskiego "Pedofile"? Miał być aż tak SZOKUJĄCY!!!! A tu nic, cisza......