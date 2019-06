Wiceminister Sellin o wpisie Marka Suskiego: Nie ma czego komentować, bo tego tweeta nie ma

W weekend szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski zamieścił na Twitterze przeróbkę zdjęcia z "umalowanym" przewodniczący PO Grzegorzem Schetyną. Lider Koalicji Europejskiej miałby w takim wydaniu "poprawić swoje szanse" w rozmowach z przewodniczącym Wiosny Robertem Biedroniem.

"Internauci znaleźli dla POstKOmuny receptę na PiS. A oto rada dla Schetyny, jak poprawić swoje szanse na rozmowach u Biedronia. Przydałaby się jeszcze jakaś gustowna torebka" - napisał Marek Suski w komentarzu do zamieszczonego zdjęcia.

Wpis Marka Suskiego twitter.com/mareksuski

Po kilku godzinach Marek Suski wyjaśnił, że wpis został zamieszczony przez pomyłkę przez "jednego z asystentów". "Na moje polecenie post natychmiast został usunięty" - dodał.

Jarosław Sellin: Nie ma czego komentować, bo tweeta nie ma

O wpisie na profilu Marka Suskiego rozmawiali w niedzielę goście programu "Śniadanie w Polsat News".

- Uwielbiam ukrywanie się za tajemniczymi asystentami i asystentkami zamieszczającymi wieczorne tweety. Panu Suskiemu w rozmowach z Robertem Biedroniem nie pomogłyby ani makijaż ani torebka, bo takiego buractwa i zachowania homofobicznego nie da się w żaden sposób przykryć - skomentowała działaczka Wiosny Paulina Piechna-Więckiewicz.

- Wszyscy odpowiadamy za naszych współpracowników. Pana Suskiego nie było nawet stać na to, żeby powiedzieć "przepraszam za to, co się stało" - dodała.

Do wpisu nie chciał szerzej odnosić się wiceminister kultury Jarosław Sellin. - Tweeta usuniętego, tym bardziej do którego rzekomy autor się nie przyznaje, komentować nie będę. Nie ma czego komentować, bo tego tweeta nie ma - powiedział.

Posłanka Kukiz'15 Elżbieta Zielińska nazwała publikację wpisu "buractwem". - [Marek Suski - red.] to nie jest szeregowy poseł, tylko bardzo ważna osoba w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Taki poziom dyskusji jest niedopuszczalny - skomentowała.

- To nie tylko buractwo, to stosunek PiS-u do ludzi, którzy mają inne poglądy. Jeżeli szef gabinetu politycznego premiera, bliski współpracownik pana posła Kaczyńskiego wprowadza do opinii publicznej coś takiego, to jest powód do tego, żeby ważni politycy PiS-u reagowali, a nie chowali się za krzesłem, tak jak to zrobił teraz pan minister Sellin - powiedział poseł PO Marcin Kierwiński.