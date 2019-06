Dane, którymi nie chwali się rząd. Zwrotu wraku Tu-154M PO domagała się 11 razy, PiS - tylko raz

Poseł Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze odpowiedź na pytania, które zadał Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Dotyczyły one zwrotu wraku samolotu Tu-154M. Resort podał, że kwestia zwrotu wraku była przedmiotem dwunastu not dyplomatycznych - od września 2010 do kwietnia 2018 roku. Co ciekawe, tylko ta ostatnia nota została wysłana przez rząd PiS. Wszystkie poprzednie kierował do Rosji rząd PO-PSL.

Brejza określił, że jego partia "jedenaście razy mocniej domagała się zwrotu wraku", a działania PiS to "manipulacje i populistyczna gra".

Co ze skargą do Trybunału w Hadze?

Dwa tygodnie wcześniej poseł otrzymał od MSZ odpowiedź na inne pytanie. Chodzi o skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rosyjskiego śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej, którą ponad dwa lata wcześniej miał złożyć rząd PiS.

(...) decyzja o uruchomieniu tej drogi i wniesieniu skargi nie została jeszcze podjęta. Ewentualna decyzja o złożeniu skargi, a także wybranie właściwego terminu wymagają wyważenia argumentów za i przeciw, a także zależą od wielu czynników, które są przedmiotem stałej analizy i obserwacji MSZ

- tłumaczy pokrętnie ministerstwo.

Waszczykowski o możliwości złożenia skargi mówił w listopadzie 2015 roku. Ponad rok później był pytany, czy ta droga wciąż jest rozpatrywana. Wyjaśniał wtedy, że przez ten czas rząd sprawdzał, "czy jest możliwość bezpośredniego dotarcia do Rosjan" oraz starał się uzyskać wsparcie sojuszników i instytucji, do których Polska należy. Waszczykowski dodał, że możliwości zostały wyczerpane, "trwa proces kończenia pisania skargi do MTS" i w najbliższym czasie - za kilka dni lub tygodni - zostanie przedstawiona.