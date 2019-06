Paweł Szefernaker o rekonstrukcji rządu PiS. "Obejmie wiceministrów, tam będzie wiele młodych osób"

gio0102 godzinę temu Oceniono 10 razy 6

Więcej Andruszkiewiczów i Misiewiczów! Ale kombinują, niestety dobrze - jak to w pisie fikcja i propaganda ale adresują kampanię do młodych, k†órych zabrakło na wyborach.



Gdyby KE umiała tak cwanie rozgrywać, ale nie - Schetyna nadal nie wie co robić.

A PSL chce do pisu i do biskupów, a raczej do władzy. Uaktywnił się nawet Kalinowski - europoseł, który nie zna angielskiego i przez 5 lat nie miał żadnych wystąpień w UE na koncie :-D Stratedzy opozycji, qwa.