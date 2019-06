Janina Ochojska przyznała, że nie podałaby ręki Morawieckiemu. W sieci oburzenie

mondrian4 2 godziny temu Oceniono 86 razy 66

MOże dobrze byłoby gdyby do polityki w końcu zaczęły trafiać osoby zwyczajnie uczciwe jak ochojska i żebyskończyć z tą hipokryzja elit i polityczną poprawnością. Jak ktoś łamie prawo i Konstytucję to mu się nie podaje ręki a nie robi cyrk od święta podpierając się budowaniem standardów i udawaniem 'klasy'. Klase to ma osoba która otwarcie broni prawa i podstaw funkcjonowania kraju a nie ktoś kto ten kraj prawnie rujnuje a PKB napędza jedynie transferami socjalnymi. Jak to kiedyś pierdutnie to nie bedzie czego zbierać i Polacy szybko zatęsknią za Euro.