Oświadczenia majątkowe ministrów za 2018 rok. Szydło z niedużymi oszczędnościami, Ziobro bez auta

W piątek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazały się oświadczenia majątkowe ministrów za 2018 rok. Przyjrzeliśmy się kilku z nich.

Oświadczenia majątkowe ministrów za 2018 rok

Beata Szydło fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Świeżo upieczona europosłanka, do tej pory wicepremier Beata Szydło, ma oszczędności w wysokości 16 360,80 zł, 38 030 zł w funduszach, a także 80 euro. Rok temu wicepremier miała 42 tys. zł oszczędności, 162 280,01 zł w ubezpieczeniach i funduszach oraz 80 euro. W oświadczeniu majątkowym Beaty Szydło można znaleźć też samochód należący do jej męża, SsangYong Korando, który w poprzednim oświadczeniu majątkowym wicepremier wyceniała na 49 tys. zł, w tym na 45 tys. zł.



W 2018 roku Beata Szydło zarobiła 185 187, 52 zł. Rok wcześniej zarobki wicepremier były wyższe - wyniosły 256 509,91 zł. Oprócz tego Beata Szydło otrzymała 29 tys. zł diety poselskiej. Była premier razem z mężem posiada dom o powierzchni 246 metrów kwadratowych, a także użytki zielone o powierzchni 1,1189 ha.

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry: kredyt na dom

Zbigniew Ziobro fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Zbigniew Ziobro w 2018 roku rozpoczął budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Na ten cel minister sprawiedliwości wziął kredyt w wysokości 250 tys. zł. Polityk posiada także 1/3 udziałów w domu rodzinnym, mieszkanie o powierzchni 125 metrów kwadratowych, działkę rolną o powierzchni 73 arów oraz dwie działki leśno-rolne o powierzchniach 1,1 hektara oraz 1,4 hektara.



Dodatkowo minister sprawiedliwości ma ponad 70 tys. zł (rok wcześniej miał 220,5 tys. zł) i 1850 euro oszczędności. Na koniec 2018 roku zadłużenie Zbigniewa Ziobry wynosiło nieco ponad 223 tys. zł.

Zarobki Zbigniewa Ziobry w 2018 roku wyniosły 169 tys. zł z tytułu pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości, 64 tys. zł w ramach dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego oraz ponad 9 tys. zł za pełnienie funkcji w KRS. Dieta poselska polityka wyniosła 29 tys. zł.

Joachim Brudziński KRZYSZTOF HADRIAN

Dotychczasowy szef MSWiA Joachim Brudziński, który dostał się do PE, posiada dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych, wart ok. 230 tys. zł, oszczędności w wysokości 52 tys. zł,a także Volvo XC90 z 2012 roku, warte 70 tys. zł. Minister Brudziński w Sejmie zarobił prawie 44 tys. zł, zaś jako szef MSWiA - 168 tys. zł. Oszczędności ministra Brudzińskiego od 2017 roku stopniały - na początku stycznia 2018 roku, gdy obejmował stanowisko szefa MSWiA, polityk miał na koncie ok. 206 tys. zł.

Kto z ministrów ma duże oszczędności?

Szef MON Mariusz Błaszczak MON

Mariusz Błaszczak posiada na własność dom o powierzchni 155 metrów kwadratowych, a także mieszkanie o powierzchni 49 metrów kwadratowych, które współdzieli z żoną. Wspomniany dom stoi na działce o powierzchni 634 metrów kwadratowych i jest darowizną przekazaną przez ojca. Minister posiada też 1/2 domu o powierzchni 58 metrów kwadratowych, który stoi na działce o powierzchni 576 metrów kwadratowych - nieruchomość jest spadkiem po zmarłym ojcu. Szef MON posiada też 210 tys. zł i 1 tys. euro oszczędności, a także polisę na życie na kwotę 40 tys. zł. Szef resortu obrony ma w garażu fiata 500 L z 2013 roku. Oszczędności ministra także stopniały - rok wcześniej Mariusz Błaszczak miał ok. 450 tys. zł, zaś jego żona posiadała 160 tys. zł oszczędności.



Błaszczak, który w 2018 roku jeszcze przez chwilę (do 9 stycznia) pełnił funkcję szefa MSWiA, a następnie objął MON, otrzymał z tego tytułu 198 tys. zł wynagrodzenia brutto.



Z ciekawostek: minister kultury Piotr Gliński posiada obraz zmarłego w tym roku Edwarda Dwurnika z 1981 roku, wart 20 tys. zł. Spore oszczędności ma z kolei Marek Gróbarczyk, szef ministerstwa gospodarki, który posiada 30 tys. zł, 135 tys. euro, a także obligacje skarbowe warte ok 574 tys. zł.