Łukacijewska odpowiada Neumannowi na jego uwagi: Niech wystartuje z ostatniego miejsca

Ten "dialog" idealnie pokazuje powody klęski PO/KO/KE. Panowie na szczytach nie tyle walczą z PISem, co z własnymi dołami - młodszymi od siebie, kobietami, osobami z charyzmą, chęcią do pracy i rozumiejącymi konieczność poświęceń. Panom na szczytach się to nie podoba. Zwłaszcza to, że musieliby ustąpić trochę miejsca oraz to, że musieliby się wziąć do roboty "z poziomu ulicy", zejść do wyborców. Nie tak rozumieją "robienie polityki". I to dlatego PIS wygrywa - bo nie tylko "rozdaje" wyborcom ale także jest namacalnie blisko nich. Gryzie trawę. Można? Można. Ale nie u pana Schetyny.