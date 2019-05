PKW wręczyła zaświadczenia o wyborze do Parlamentu Europejskiego. Nie było m.in. Biedronia

W piątek chwilę po godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęła się uroczystość wręczenia przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze do Parlamentu Europejskiego. Wzięli w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński czy wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Po niej zaplanowano część artystyczną, podczas której artystki Filharmonii Narodowej Małgorzata Pańko–Edera (mezzosopran) i Anna Marchwińska (fortepian) wykonały utwory Stanisława Moniuszki.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym PKW wręczenie mandatów nie mogło się odbyć później niż 14. dnia od przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zabrakło m.in. Biedronia i Belki

Jednak nie wszyscy eurodeputowani zjawili się na uroczystości, aby odebrać zaświadczenia. Zabrakło Sylwii Spurek i Roberta Biedronia z Wiosny, a także Elżbiety Łukacijewskiej, Janiny Ochojskiej, Marka Belki, Włodzimierza Cimoszewicza i Radosława Sikorskiego z Koalicja Europejskiej.

Wybory do europarlamentu 2019. Wybrano 52 eurodeputowanych

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybranych zostało 52 eurodeputowanych. 27 mandatów trafiło do PiS, 22 do Koalicji Europejskiej, a 3 do partii Wiosna Roberta Biedronia.

To liczba zwiększona o jeden mandat w porównaniu do poprzednich wyborów z powodu planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ponieważ jednak w lipcu, kiedy rozpocznie się kadencja Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania nadal będzie częścią UE, 52 poseł - Dominik Tarczyński z PiS - obejmie funkcję dopiero po brexicie.