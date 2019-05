Myśliwi chcą, żeby dzieci brały udział w polowaniach. Poseł PO: Mój ojciec mnie do tego zmuszał

cacadux pół godziny temu Oceniono 11 razy 7

Już pisałem, ale powtórzę: dżihadyści zabierają swoje dzieci na podrzynanie gardeł niewiernym. Często zachęcają dzieci do czynnego udziału. Bo to wzmacnia ich więzi religijne i społeczne.

Krew jest zawsze krwią. I zmuszanie dziecka do oglądania umierającego, zakrwawionego zwierzęcia czy człowieka jest największym skur,,,wy...stwem, jakie może jeden człowiek uczynić drugiemu człowiekowi. Zwłaszcza dziecku