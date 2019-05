Beata Szydło podała możliwy termin wyborów parlamentarnych. PiS chce iść za ciosem po eurowyborach

O tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce jak najszybszego przeprowadzenia kolejnych wyborów może świadczyć wypowiedź wicepremier Beaty Szydło. Przyszła deputowana w Parlamencie Europejskim w rozmowie w Sygnałach Dnia Polskiego Radia przyznała - 13 października to najwcześniejszy możliwy termin wyborów parlamentarnych i jest prawdopodobne, że może być dniem wyborów. Datę wyborów ogłasza prezydent, więc decydująca będzie jego opinia w tej sprawie.

Beata Szydło podkreśliła także, że dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego niekoniecznie musi oznaczać wygraną na jesieni. - To dopiero pierwszy etap walki wyborczej. Wygraliśmy teraz, ale nie oznacza to, że wygramy jesienią. Czeka nas ciężka praca, wywiązujemy się z zobowiązań.

13 października to najwcześniejszy możliwy termin wyborów parlamentarnych

Wybory parlamentarne mogą odbyć się w terminach od 12 października do 12 listopada. Zakres dat wynika z przepisów prawa - wybory do Sejmu i Senatu musza odbyć się w ciągu 30 dni przed upływem czteroletniej kadencji. Głosowanie może odbyć się jedynie w dni wolne od pracy, dlatego termin wyborów może być ustalony w dniach 13, 20, 27 października oraz 3 i 10 listopada. Data wyborów zostanie wyznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę najpóźniej na 90 dni przed końcem obecnej kadencji Sejmu, która wypada 12 listopada 2019 roku.

Tak szybki termin kolejnych wyborów może być niekorzystny dla partii opozycyjnych, które po majowych wyborach nie ustaliły, czy w wyborach do polskiego parlamentu wystartują ze wspólnych list. Decyzję na ten temat ma podjąć w czerwcu m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie przyniosły oczekiwanego przez nich wyniku. Stwierdził także, że ludowcy musza wyciągnąć wnioski z minionej kampanii. - Nie należy skręcać ani nadmiernie w prawo, w skrajną prawicę, ani w skrajną lewicę, bo elektorat światopoglądowy jest bardzo wąski w Polsce i nie ma co w tym kierunku iść - mówił Kosiniak-Kamysz.