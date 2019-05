Tomasz Siemoniak o wyborach: Wszyscy musimy być Arłukowiczami. Nie spać, jeździć, rozmawiać

Tomasz Siemoniak w rozmowie w Polsat News przyznał, że Platforma Obywatelska analizuje wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, by wyciągnąć wnioski na jesienne wybory. Według wiceprzewodniczącego PO, Koalicji Europejskiej zabrakło mobilizacji.

Strategia PO na jesienne wybory: Nie spać, jeździć, rozmawiać, rozmawiać, od najmniejszej miejscowości po dużą

Poseł zapytany został m.in. o ostatnią wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej. Kandydatka Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu wybrana została z województwa podkarpackiego, które w większości poparło polityków Prawa i Sprawiedliwości. Łukacijewska przyznała, że słaby wynik Koalicji wynika z braku odpowiedniej kampanii wyborczej - za przykład podała Włodzimierza Cimoszewicza: "(...) w Warszawie miał zero kampanii społecznej. To na pewno też przełożyło się w jakiś sposób na wynik. Jak się człowiek nie stara, to ludzie nie dają głosów".

Tomasz Siemoniak powiedział, że sposób prowadzenia kampanii zależy od sztabu wyborczego każdego kandydata. Przyznał jednak, że w wyborach do Parlamentu, które zostaną przeprowadzone na jesieni należy wzorować się na kampanii Bartosza Arłukowicza. - Jest spektakularnym zwycięzcą tej kampanii. Rzeczywiście od 4:30 na dworcu PKS do późnego wieczora prowadził kampanię wśród ludzi. Nie bał się tego. (...) To jest dowód, że można wygrać jesienne wybory. Wszyscy musimy być Arłukowiczami. Nie spać, jeździć, rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać, od najmniejszej miejscowości po dużą.

Poseł przyznał, że tegoroczne wybory pokazały dużą mobilizację mieszkańców mniejszych miejscowości, i to właśnie w te miejsca powinna przenieść się najbliższa kampania wyborcza. -Trzeba się przyjrzeć, dlaczego w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i na wsi tak gremialnie, inaczej niż w poprzednich wyborach, mieszkańcy poszli głosować. Siemoniak zapewniał także, że nie ma kryzysu w relacjach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Nie ma kryzysu i kto liczy na to, że podzieli PO z PSL to się bardzo myli. Ja wierzę w odpowiedzialność Ludowców i dalekowzroczność Kosiniaka-Kamysza.

Wybory parlamentarne już jesienią

Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 45,38 procent wszystkich głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska, na którą zagłosowało 38,47 procent wyborców. Do europarlamentu swoich deputowanych wyśle także Wiosna Roberta Biedronia, której poparcie wyniosło 6,06 procent. PiS wprowadzi do Parlamentu Europejskiego 27 posłów, KE - 22 deputowanych, a Wiosna - trzech swoich przedstawicieli.

Na jesieni przeprowadzone zostaną wybory parlamentarne, w których Polacy wybiorą 460 posłów do Sejmu oraz 100 senatorów. Data głosowania zostanie wyznaczona w terminach od 12 października a 12 listopada (związane jest to z terminarzem poprzedniej kadencji Parlamentu). Na razie nie wiadomo, czy koalicja partii opozycyjnych się utrzyma. Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego ma zadecydować, czy w wyborach do Sejmu Ludowcy będą startowali pod własnym szyldem czy w sojuszu.