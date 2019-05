Łukaciejewska o wyborczym sukcesie: Jestem rozczarowana, że pan Cimoszewicz nie podjął tego wyzwania

Koalicja Europejska przegrała niedzielne wybory, zdobywając 22 mandaty. Zwycięski PiS wyśle do PE 27 przedstawicieli, a Wiosna - trzech. Elżbieta Łukaciejewska kandydowała dopiero z 10. miejsca na liście KE w okręgu podkarpackim, a mimo to otrzymała mandat, zdobywając 40 737 głosów.

Elżbieta Łukaciejewska zdradza przepis na sukces: Zasuwa się od rana do wieczora

Świeżo upieczona europosłanka w "Faktach po Faktach" skomentowała słowa Grzegorza Schetyny, który napisał na Twitterze, że jej sukces wynika z głosów "ludności napływowej". - Myślę, że chyba to były nieprzemyślane słowa i Grzegorz ich żałuje - powiedziała w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem.

Łukaciejewska, która trafi do PE na drugą kadencję, podkreśliła, że "we wszystkich miastach znajdziemy ludzi napływowych". Dodała, że "partię tworzy się nie po to, żeby przegrywać wybory kilkoma procentami, ale po to, żeby je wygrywać". - A wygrywać pozawalają tylko i wyłącznie wyborcy - stwierdziła.

Moja wygrana też pokazuje, że ludzie bardzo świadomie oddali na mnie głos. Nie na Koalicję Europejską, tylko na Elżbietę Łukaciejewską

Łukaciejewska: pan Cimoszewicz nie podjął tego wyzwania

Europosłanka krytycznie odniosła się do kolegów z KE. - Zabrakło aktywności wielu moich kolegów na listach. Szacunek do kolegów z listy i wyborców nakazuje tym bardziej pracować. Ja jestem rozczarowana, że np. pan Cimoszewicz nie podjął tego wyzwania i trudu - powiedziała. Dodała, że jej zdaniem przepisem na sukces w wyborach jest "zasuwanie od rana do wieczora". Mimo to Łukaciejewska powiedziała, że dalej wierzy w koalicję partii opozycyjnych. - Pod warunkiem, że nastąpią pewne zamiany, czyli że troszeczkę dopuści się młodych osób, nowych twarzy, kobiet - przekonywała.