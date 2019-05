Koalicja przegrała, bo była zbyt liberalna? Publicyści i politycy tańczą, jak PiS im zagra [ANALIZA]

Politycy Koalicji Europejskiej prześcigają się we wzajemnych oskarżeniach o winę za przegrane wybory, publicyści - w stawianiu diagnoz na temat wyników. I tak Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej" uznał, że przyczyną była "pogarda wielkomiejskich elit dla uczuć religijnych ich współobywateli" (chodzi o "zdjęcia celebrytów z bananami, Matkę Boską z tęczową aureolą, atak na Kościół w wykonaniu Leszka Jażdżewskiego przed wystąpieniem Donalda Tuska czy gdańską parodię procesji Bożego Ciała"). Wtórował mu Konrad Piasecki z TVN24, pisząc o ludziach, którzy "wpychają opozycję na ścianę bezpardonowej walki z Kościołem, natychmiastowej aborcji na życzenie i cieszą się ze 'świętej waginy' na Paradzie Równości". Nie odstawał rzecz jasna Tomasz Lis, który napisał o "wojnie ideologicznej" będącej "prezentem dla PiS".

Można zastanawiać się, jak uczucia religijne obrażają zdjęcia z bananami, przekonywać, że "święta wagina" (jakkolwiek by się nie oceniało tego happeningu) nijak nie przypomina monstrancji i tłumaczyć, że postulat utworzenia komisji ds. przypadków pedofilii nie jest żadną wojną z Kościołem. Ale to wszystko bezcelowe. Centryści znaleźli kozła ofiarnego i orzekli, że zbyt liberalna ta Koalicja, trzeba się zbliżyć do PiS, wtedy na pewno się uda.

Wyście wszystko zapomnieli

Nagle wszyscy przeciwnicy "wojny światopoglądowej" zapomnieli, jak oburzali się po seansie filmu "Tylko nie mów nikomu", zapomnieli o księdzu, który zabrał dziecko na Wyspy Kanaryjskie, by gwałcić je kilka razy dziennie, zapomnieli o księdzu, który twierdził, że dopóki nie ma wytrysku, nie ma grzechu i zapomnieli o płaczu kobiety, która po latach skonfrontowała się ze swoim oprawcą, a ten - w ramach przeprosin - próbował pocałować ją w rękę.

Oni wszyscy zapomnieli też o tym, jak rząd PiS był o krok od wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji i tym samym ustanowienia najbardziej zamordystycznego prawa w Europie. Przeciwko tym planom na ulice wyszły dziesiątki tysięcy kobiet, co sprawiło, że partia rządząca wycofała się ze swoich planów, mimo nacisku hierarchów Kościoła Katolickiego.

Centryści z radością przymknęli oczy na to, że na trasie Trójmiejskiego Marszu Równości, obok "obrazoburczego" performance’u stała grupka osób z transparentem "Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! - o karze przeczytajcie sobie sami". Chodzi o karę śmierci. Udają więc, że nie widzą kilkunastometrowego transparentu z życzeniem śmierci, ale ich uwadze nie uchodzi kawałek kartonu na kiju. Również prezydentka Gdańska w swoim alarmistycznym liście oświadcza, że czuje się "urażona", "oszukana" i oskarża o "przemoc symboliczną", ale realna groźba przemocy zdaje się nie być warta nawet wzmianki.

Szczucie mniej oburzające niż karton na kiju

Takiego oburzenia jak kilkugodzinny performance nie wzbudzało oczywiście wiele miesięcy szczucia na osoby LGBT+. Politycy PiS - bez większego sprzeciwu opozycji i rzekomo liberalnych publicystów - mówili, że osoby nieheteroseksualne "zagrażają narodowi", Kaczyński wykrzykiwał "wara od naszych dzieci!" i przekonywał, że ktoś będzie "podważał naturalną tożsamość chłopców i dziewczynek". Zgodny chór powtarzał spin o "deprawacji dzieci", związane z PiS media ogłaszały z okładek nadejście "homoterroru", a szczególnie zaangażowany w sprawę Patryk Jaki mówił o "wydawaniu milionów na dziadostwa LGBT" i chwalił kibiców z transparentem "Warszawa wolna od pedalstwa". To trwało od początku marca i tylko osoby nieheteroseksualne wiedzą, ile kosztowało - strachu, nerwów i zdrowia. Nie przypominam sobie, żeby osoby, które dziś piszą np., że happening z Gdańska "wpycha ruchy LGBT do pudełka z napisem 'kurioza i dziwolągi'", był równie stanowczy w swoich osądach i gniewie, gdy ten ściek płynął bezustannie.

Zapewne po części ma to związek z prywatnymi poglądami wyżej wymienionych, które pod przykrywką publicystycznych diagnoz znalazły swoje ujście. Łatwo jest bowiem orzekać, że czyjeś prawa, a co za tym idzie - czyjeś życie - jest nieważne, gdy nie dotyczą one nas samych. Ale diagnozy te nie znalazłyby miejsca w mainstreamie, gdyby nie przesunięta skrajnie na prawo debata.

Prawica językiem wygrała sprawę aborcji

O przesunięciu dyskursu pisałam przed rokiem, w apogeum sporu o zakaz aborcji. Prawa strona w kontekście aborcji posługuje się językiem ostrym i bezkompromisowym - mówi o "zabijaniu" i "holokauście dzieci nienarodzonych", nie ma oporów przed wyświetlaniem w podstawówkach pełnego kłamstw filmu "Niemy krzyk" i uczeniem piosenki o śmietniku, na którym leżą "szczątki twarzy" płodu. W tym czasie druga strona chodzi na paluszkach, żeby nie zadrażniać, żeby nie zostać nazwana "mordercami" i niechętnie broni nawet i tak już bardzo restrykcyjnego prawa. To nie sprawia, że prawica szanuje "kompromis", wręcz przeciwnie - dyskurs przesunął się skrajnie na prawo i jesteśmy dociskani do ściany. A przecież ostatecznie nie o dyskurs chodzi, a o elementarne prawa kobiet!

W Polsce idealny liberał, na Zachodzie - skrajna prawica

To przesunięcie widać szczególnie wyraźnie, gdy przejrzymy się w oczach Europy. Pokazała to kandydatura Jacka Rostowskiego, byłego wicepremiera i ministra finansów na europosła. Rostowski, jako osoba z podwójnym obywatelstwem, kandydował do Parlamentu Europejskiego z Wielkiej Brytanii, z list anty-brexitowej partii Change UK. Polakowi przyjrzeli się brytyjscy dziennikarze i okazało się, że Rostowski, w Polsce uchodzący za wzór liberała z Sevres, idealnie kulistego Platformersa, nie jest żadnym centrystą. Z takimi poglądami na prawa człowieka bliżej mu do skrajnej prawicy.

Owen Jones z "Guardiana" był jednym z dziennikarzy, który informowali o wypowiedziach Rostowskiego, choćby o tej na temat stabilnego społeczeństwa, które - jego zdaniem - "jest zbudowane na heteroseksualnych relacjach". Przypominał też jak polityk nazwał przyznawanie praw osobom LGBT+ "równią pochyłą". Jones odkrył również, że strona Rostowskiego na Wikipedii została wyedytowana krótko przed wyborami - usunięto z niej informacje o tym, że polityk opowiada się za zakazem in vitro, przeciwko związkom jednopłciowym i przeciwko aborcji. Zmieniono to na stwierdzenie, że Rostowski choć jest przeciwko aborcji, to opowiada się za wolnością wyboru, popiera związki partnerskie i uważa, że in vitro powinno być refundowane. To wszystko, miało - jak ujął dziennikarz - "sprawić, by wyglądał na liberała".

Rostowski tłumaczył, że jego poglądy się "fundamentalnie zmieniły", dlatego edytował swoją stronę na Wikipedii, by "odzwierciedlała jego obecne poglądy". Stwierdził również, że w Polsce pracował nad ustawą o związkach partnerskich. Przy czym nazywanie tamtego projektu PO "ustawą o związkach partnerskich" jest mocno na wyrost. Pamiętam to dobrze, bo debatę obserwowałam z galerii sejmowej. PO odrzuciła wtedy wszystkie trzy przedstawione projekty - SLD, Ruchu Palikota i swój własny, nazywany "kadłubkowym", bo był niezwykle skromny. Praca nad ustawą, o której pisze Rostowski, była de facto pracą nad dalszym ograniczaniem "kadłubkowego" projektu, by nie denerwować prawego skrzydła Platformy. Koniec końców nie przeprocedowano nawet tego uwłaczającego ludzkiej godności skrawka, który zakładał, że pary będą rejestrować się u notariusza jako spółki cywilne.

I można by nawet przyjąć, że Rostowski w Londynie zmienił swoje poglądy, ale widocznie na polskim podwórku wraca na swoją dawną pozycję. Miesiąc przed wyborami polityk oświadczył wprawdzie, że szczucie przez PiS na osoby LGBT "budzi jego oburzenie", ale dodał, że to "szczyt hipokryzji", bo "wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezadeklarowanych gejów niż w PiS-ie i szczególnie na najwyższych pozycjach". Rostowskiemu wtórował Stanisław Gawłowski, który zamieścił na Twitterze dawne zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Rabieja, który otwarcie mówi o tym, że jest gejem, z podpisem "kiedyś byli razem".

Opozycja przegrała, bo była słabsza, a nie zbyt liberalna

Z licznych badań wynika, że Polacy coraz chętniej popierają liberalne postulaty. W kwietniowym sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej" 58 proc. badanych uznało, że prawo aborcyjne należy zliberalizować i kobiety powinny mieć prawo do przerwania ciąży na żądanie do 12. tygodnia jej trwania (przeciwko było 35 proc.). Co ciekawe, w przeprowadzonym miesiąc wcześniej sondażu Ipsos dla Oko.press, nawet wśród wyborców partii KORWiN i Ruchu Narodowego co trzecia osoba opowiedziała się za liberalizacją przepisów. Podobnie jest z opinią na temat formalizacji związków osób LGBT+. W sondażu Oko.press z lutego 56 proc. badanych opowiedziała się za prawem do zawierania związków partnerskich (38 proc. było przeciw). To wyraźnie pokazuje, że społeczeństwo jest znacznie bardziej postępowe niż politycy.

Diagnozy na temat przegranej Koalicji Europejskiej w związku z rzekomą jej liberalizacją są wygodne, bo pozwalają na stworzenie prostej recepty - należy być bardziej konserwatywnym i wygrana w kieszeni. Dużo trudniej przyznać, że opozycja była zwyczajnie słabsza, nie miała programu (bo i jak miała mieć, przy takim rozrzucie wchodzących w jej skład ugrupowań?), nie potrafiła się "sprzedać" i - rzecz jasna - nie miała do dyspozycji budżetu.

Politycy związani z KE i jej klakierzy mogą dalej przekonywać, że Polacy dali się kupić za 500 plus i 13. emeryturę, ale w ten sposób tylko poprawiają swoje samopoczucie, zupełnie nie dopuszczając do siebie, że wielu osobom taki zastrzyk gotówki przywrócił godność, a obrażany przez opozycję elektorat już nigdy na nią nie zagłosuje.

Oczywiście, PiS w ubiegłym roku próbował odbierać godność kobietom, w ostatnich miesiącach - osobom LGBT+, a od 2015 roku wszystkim tym, których nazywa "zdradzieckimi mordami" czy "esbekami" i "gorszym sortem". Ale akolici opozycji, na wyścigi odcinając się od osób nieheteroseksualnych, a więc grając tak, jak im PiS zagra, robią dokładnie to samo. A po jesiennych wyborach zagrają larum, że - parafrazując mistrza Bareję - wszystkich wyborców mamy poobrażanych.