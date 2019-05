Warszawa. Radni PiS chcieli w uchwale przykryć zryw 4 czerwca rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II

30 maja odbyła się sesja Rady Warszawy, podczas której wybuchł spór o charakter upamiętnienia rocznicy wyborów 4 czerwca w Warszawie. Oba kluby - Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska - zaprezentowały inne projekty dotyczące przebiegu obchodów. Ostatecznie zwycięski okazał się projekt KO, który ma w Radzie Warszawy większość.

Warszawa. Projekt radnych PiS odrzucony. "Jesteście przeciwko upamiętnieniu Jana Pawła II?"

Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali swój projekt obchodów, w którym domagali się, żeby 4 czerwca upamiętnić 40. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce (trwała od 2 czerwca do 10 czerwca 1979 roku). Dopiero kolejnym punktem w przedstawionym przez nich stanowisku było upamiętnienie 4 czerwca przemiany ustrojowej z 1989 roku, do której radni PiS odnieśli się z dystansem.

"Niestety, ogromne nadzieje, jakie wielu rodaków wiązało z wyborami 4 czerwca 1989 roku nie zostały w pełni spełnione, co szczególny wyraz znalazło w zatrzymaniu lustracji i doprowadzeniu do odwołania w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku rządu Jana Olszewskiego" - napisali we wniosku.

Projekt radnych PiS został odrzucony podczas głosowania - za przyjęciem stanowiska było 18 radnych, przeciwko 39. Radna Monika Jaruzelska wstrzymała się od głosu.

Koalicja Obywatelska o wyborach 4 czerwca: wielki, obywatelski zryw

Następnie radni Koalicji Obywatelskiej - na wniosek szefa klubu Jarosława Szostakowskiego - przedstawili i poddali pod głosowanie swój projekt dotyczący obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca. Nie było już w nim wzmianki o upamiętnieniu rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. W piśmie radnych KO znalazł się za to zapis, że wybory 4 czerwca były "wielkim, obywatelskim zrywem, podczas którego Polska znów wkroczyła na drogę wolności". Znalazła się tam również wzmianka, że podczas wyborów w 1989 roku "Polki i Polacy pokazali, że jedyną akceptowaną przez nas drogą rozwoju kraju jest integracja z zachodem Europy".

W uchwale radnych KO odniesiono się także do współczesnej sytuacji w Polsce i napisano m.in.:

Rada m.st. Warszawy wyraża szacunek i wdzięczność liderom opozycji demokratycznej tamtych czasów i wszystkim osobom, których trud, poświęcenie i mądrość doprowadziły Polskę do wolności i demokracji

Wyrażamy nadzieję, że historia tamtych dni będzie przestrogą dla nas, a demokracja, wolności i prawa obywatelskie będą w Polsce przestrzegane

Projekt uchwały zaproponowany przez radnych KO spotkał się z dużym sprzeciwem radnych PiS. - Jesteście przeciwko upamiętnienia Jana Pawła II? Macie inne autorytety? Boję się myśleć, jakie - wskazywał ze wzburzeniem radny PiS Piotr Mazurek.

W odpowiedzi na zastrzeżenia radnych PiS Jarosław Szostakowski z KO odparł, że rocznicę czerwca 1989 roku poprzedzało oprócz pielgrzymki papieża Jana Pawła II z 1979 roku wiele innych, znaczących wydarzeń, takich jak strajki z czerwca 1976 roku czy poznański czerwiec 1956. - Nie chcemy wyliczać ich wszystkich, nasze stanowisko jest poświęcone 30. rocznicy wyborów 1989 roku - skwitował.

Radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali swój projekt większością głosów (za było 42 radnych, wstrzymało się 16).