Krzysztof Brejza dla Gazeta.pl: 38 proc. to nie jest zły wynik, gdy widzę Roberta Biedronia

Po pierwsze znowu zgubiła ich arogancja. Przez długi czas zastanawiałam się, kiedy ta kampania się wreszcie zacznie. W Warszawie prawie żadnych plakatów, ulotek, nic. W małych miasteczkach to już chyba w ogóle odpuścili spotkania z ludźmi, a to jest podstawa. Z taką "kampanią" to zagłosuje na nich tylko AntyPis. A co z tymi niezdecydowanymi? Ich trzeba łapać.

Po drugie PSL powinien pójść sam, bo sam może nałapać więcej głosów do ewentualnej koalicji niż z KE. Jednak dla kościółkowców LGBT to za dużo i nigdy tego nie zaakceptują.

Po trzecie, ale tu już chyba za późno, chociaż niekoniecznie, należałoby zmienić Schetynę. On jest beznadziejny. W rankingu nieufności wyprzedza nawet Kaczyńskiego. A to już osiągnięcie. Tego typa ludzie nie lubią. Ktoś młodszy, prężny, może jakaś kobieta. Nawet niekoniecznie bardzo znana. Ktoś świeży.