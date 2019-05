Kamiński o wyborach: Poparcie dla PiS nie rozszerza się, ale pogłębia

jurek4491 pół godziny temu Oceniono 10 razy 4

Kraj zalała wiejska ciemna masa , masa która do budżetu państwa wpłaca kwotę 0,00 zł .

- masa nie płaci podatku dochodowego

- nie płaci ani grosza na służbę zdrowia

Na budżet państwa pracuje 16,5 mln. podatników którzy rozliczają się PIT i CIT .

Ponad 50 % dochodu narodowego DOI masa , to jest :

- dopłata od hektara

- dopłata do maszyn

- do ziarna siewnego

- do paliwa

- do nawozów

- do bydła hodowlanego

- i inne dodatki

Masa to betonowy elektorat PiS-u bo wszystko dostają za darmo , żyją na krzywy ryj na koszt państwa , to są kościółkowcy obrońcy pedofilów .

Przyjdzie czas że za to wszystko kiedyś BEKNIEMY wszyscy .