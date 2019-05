Zakończyło się spotkanie kierownictwa PiS ws. rekonstrukcji rządu. Decyzje zapadły, ale ich nie poznamy

chi-neng pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

No to jak myślicie?

W jakiej roli możemy się spodziewać "wujka Jarka"?



Sam:

• Przeprowadził całą kampanię wyborczą do EU

• tresował i tresuje nadal od 9 lat swoje kukły cyrkowe, które pousadzał jako władze państwa

• stworzył pisowskie prawo na własne zapotrzebowanie,

• stworzył symbiotyczny alians z mafią kościelną

• odizolował Polskę od sąsiadów, EU i świata

• stworzył czwartą medialna władze i trollownię jako dodatkowe dwa koła do wozu rządowego

• stworzył zamach i zamordował 96 osób, wysyłając je po głosy wyborcze dla brata niemoty

• stworzył i rozwinął przemysł smoleński i pomnikarski

• zmienia i tworzy nową kaczą historię Polski



wiec należy mu się coś więcej niż TYLKO TYTUŁ SZAMANA SEKTY ZA TE ZASŁUGI, nie uważacie?