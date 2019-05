Grupa senatorów z USA napisała list do premiera. Chcą działań ws. zwrotu mienia pożydowskiego

REKLAMA

Do premiera Mateusza Morawieckiego został wysłany list autorstwa ok. 60 senatorów ws. restytucji mienia pożydowskiego - podaje Wirtualna Polska. Jak nieoficjalnie informuje wp.pl, senatorowie domagają się od polskiego rządu działań w tej sprawie.

- W Polsce sądzi się, że postawa Ameryki wobec restytucji mienia pożydowskiego i JUST Act 447 to monolit. To nieprawda, w tej chwili jesteśmy świadkami konfliktu między Kongresem a Departamentem Stanu - mówi rozmówca Wirtualnej Polski, związany z Kongresem USA.

Treść listu ma być ujawniona w przeddzień czerwcowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złoży wizytę w Białym Domu 12 czerwca. Następnie oboje udadzą się do Houston w Teksasie, Reno i Carson City w Newadzie oraz San Francisco w Kalifornii.

Ustawa 447. Kontrowersje wokół amerykańskich przepisów

Sprawa Ustawy 447 i ewentualnego zwrotu mienia żydowskiego wywołuje kontrowersje zarówno w Polsce jak i wśród amerykańskiej Polonii. Ustawa 447, której autorem jest amerykański Kongres, zobowiązuje rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, w tym w Polsce. Amerykańscy dyplomaci podkreślają, że raport ma być jedynie opisem sytuacji, a sama ustawa nie nakłada na inne kraje żadnych obowiązków.

- Jeżeli ktokolwiek będzie chciał dochodzić w Polsce takich roszczeń, to żeby mógł dojść ich skutecznie, najpierw musiałoby zostać zmienione polskie prawo, a ja jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, dopóki nim jestem, się na to nie zgodzę - zapowiedział w połowie maja prezydent Andrzej Duda.

- Jeżeli ktoś obawia się, że będą zgłaszali jakieś roszczenia do majątków, co do których nie było spadkobierców w związku z II wojną światową, to ja powiem tak: nie my wywołaliśmy tą wojnę - dodał prezydent.