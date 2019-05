Ardanowski podjął decyzję ws. krów z Deszczna. Nie zostaną wybite, trafią do izolacji

Krowy z Deszczna (woj. lubuskie) błąkają się po okolicy od lat. Stado, liczące 185 sztuk bydła, w tym wiele cielaków, nie jest zarejestrowane i nie ma właściciela, który by o nie dbał i regularnie badał ich zdrowie. Zwierzęta pasą się więc na polach należących do innych rolników. Niedawno zdecydowano o tym, że całe dzikie stado powinno zostać wybite, ponieważ stanowi zagrożenie dla innych zwierząt i utrudnia życie mieszkańcom. Protestowali przeciwko temu aktywiści działający na rzecz praw zwierząt.

REKLAMA

Krowy z Deszczna uratowane po interwencji Jarosława Kaczyńskiego

W sprawie u ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego interweniował nawet Jarosław Kaczyński. Prezes PiS tłumaczył w TVP Info, że zwierzęta należy ocalić. Tłumaczył, że jest to kwestia humanitarna i także kwestia dotrzymywania słowa. - Jest to również kwestia relacji - relacji tego rządu i naszej formacji politycznej - z tą częścią społeczeństwa, która jest wrażliwa, która lubi, kocha zwierzęta i angażuje się w tego rodzaju sprawy - mówił Jarosław Kaczyński. Również Andrzej Duda zwracał się w tej sprawie do Ardanowskiego oraz Bogdana Konopki, głównego lekarza weterynarii.

Ostatecznie szef resortu rolnictwa poinformował, że zwierzęta nie zostaną wybite. - Krowy z Deszczna nie trafią do uboju. Zostaną odizolowane w jednym z państwowych gospodarstw - powiedział Ardanowski.