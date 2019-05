Schetyna zasugerował, że wygraną w Cisnej dali "ludzie napływowi". Europosłanka odpowiada szefowi

oloros11 godzinę temu Oceniono 39 razy 29

pokazala imjedna z przyczyn porazki - Grzesiu trzeba chodzic od drzwi do drwi - jak sie nie ma TV jak sie niedaje 1000 plus to trzeba isc do ludzi

a to jest cholernie ciezka robota

ty i twoi ludzie do tego sie nie nadaja

a takiej robocie gierki partyjne sie nie spradzaja -