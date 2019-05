Jest porozumienie w sprawie obchodów 30 rocznicy wyborów 4 czerwca na Placu Solidarności Gdańsku

REKLAMA

Jak mówił w Radiu Gdańsk wiceszef Solidarności Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz - takie warunki ustaliła Solidarność z władzami Gdańska oraz Europejskim Centrum Solidarności. 4 czerwca władze miasta planowały zorganizowanie okrągłego stołu samorządowców na Placu Solidarności. Okazało się, że prawo do organizacji uroczystości tego dnia w tym miejscu wojewoda pomorski przyznał Solidarności Stoczni Gdańskiej.

Gdańsk. Jest porozumienie ws. obchodów wyborów 4 czerwca

Ostatecznie, jak mówił Karol Guzikiewicz, udało się dojść do porozumienia. Okrągły stół stanie w pobliżu ECS-u, a nie wokół pomnika. Na Placu nie będzie żadnych wieców politycznych, ani oświadczeń - podkreślił wiceszef Solidarności. Choć politycy zostali naturalnie zaproszeni i będą uczestniczyć w uroczystości, "pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, żadne ze środowisk - czy prawicowych i lewicowych - nie będzie miało wystąpień politycznych" - podkreślił Karol Guzikiewicz. Dodał, że prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapewniła, że zrobi wszystko, aby żadne środowisko nie wykorzystywało pomnika do działań politycznych. Wiceszef Solidarności ocenił, że "to jest dobre posunięcie".

Miejskie obchody Święta Wolności i Solidarności potrwają od 1 do 11 czerwca.