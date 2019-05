Posłowie wyjeżdżają do Brukseli, nowe twarze na Wiejskiej. Wybory będą kosztować PiS jednego członka klubu

cztery0000ziobra godzinę temu Oceniono 12 razy 10

Ależ menażerię wystawił Balbina do wyborów: Pasztetowa Becia, Łysa Śpiewaczka, Cieluchówna, Klempa, Hatakumba, Escobar, Jurgiel, Ela Cośtamcośtam, Jenot - same tuzy intelektu i obycia. Dołączą do tych, którzy już tam są: Obatela, Wiśniewskiej, Meleksa... Ten ostatni do spółki z Elą założy chyba w Brukseli jakiś klub AA...