Jest nowy termin przesłuchania Donalda Tuska przez sejmową komisję ds. VAT

Donald Tusk miał zostać przesłuchany przez sejmową komisję ds. VAT w środę 29 maja. We wtorek wieczorem poinformował jednak za pośrednictwem mediów, że nie dotrze na przesłuchanie w podanym terminie i poprosił o wyznaczenie innego.

Jak tłumaczył, jego nieobecność związana jest z pełnieniem obowiązków szefa Rady Europejskiej, który ma stać na czele delegacji UE do krajów azjatyckich. Twierdził również, że list w tej sprawie został do komisji wysłany już piątek, jednak jeszcze wczoraj wieczorem jej przewodniczący Kazimierz Smoliński twierdził, że do komisji nie wpłynęło pełnomocnictwo ani usprawiedliwienie nieobecności Donalda Tuska.

Rano Kazimierz Smoliński potwierdził, że list jednak dotarł. Mimo to na komisji zjawił się mec. Roman Giertych, aby przedstawić kalendarz Donalda Tuska i wyjaśnić, dlaczego był nieobecny. - Harmonogram przewodniczącego Rady Europejskiej, jak zresztą harmonogram wszystkich światowych przywódców, jest bardzo napięty, szczególnie w końcówce kadencji, w okresie, gdy trwa proces wyłaniania się władz następnej kadencji w Unii Europejskiej - podkreślił.

Zaznaczył również, że ma nadzieję, że przewodniczący komisji przeprosi Donalda Tuska za sugestie, że jego niestawienie się na przesłuchaniu miało jakikolwiek związek z wynikami wyborów do europarlamentu.

Jest nowy termin przesłuchania Donalda Tuska

Komisja sejmowa ds. VAT wyznaczyła nowy termin przesłuchania. Zdecydowała, że Donald Tusk zostanie przesłuchany 17 czerwca. Poinformował o tym na Twitterze jej szef, Marcin Horała.

Komisja wysyła zawiadomienie do prokuratury ws. Mateusza Szczurka

Podczas posiedzenia komisji, na którym nie zjawił się Donald Tusk ogłoszono, że komisja zdecydowała o zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Miał on doprowadzić Skarb Państw do szkody w kwocie mogącej dochodzić do 8 mld złotych.

Komisja ds. VAT. Czym się zajmuje?

Sejmowa komisja ds. VAT bada prawidłowość działań oraz zaniedbania organów i instytucji publicznych w zakresie ściągalności podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w latach 2007-2015. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w tym okresie wyniosła ponad 250 miliardów złotych.