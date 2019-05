Krzysztof Gawkowski z Wiosny w Gazeta.pl: Ludzie mają dosyć straszenia PiSem

Gościem Piotra Maślaka w Przedpołudniowej rozmowie Gazeta.pl był Krzysztof Gawkowski z partii Wiosna Roberta Biedronia. Jednym z poruszonych wątków było zwycięstwo PiS w wyborach do europarlamentu.

- Dzisiaj oddziaływanie Gawkowskiego i Błaszczaka, Biedronia i Kaczyńskiego jest inne z jednego prostego powodu. My nie mamy dzisiaj narzędzi, żeby rozdawać pieniądze - stwierdził polityk. - Ludzie mają już dosyć straszenia PiSem. I albo będzie alternatywa pokazująca "My wam nie odbierzemy, tego co PiS dał, ale mamy dla was nowe propozycje (...)", albo będziemy cały czas skupieni wokół bardzo pragmatycznego przekazu tylko przeciwko PiSowi. To nie jest schemat, który powinien łączyć opozycję, bo jeśli będzie tylko jeden fundamencik, to łatwo go będzie zdmuchnąć, co pokazały te wybory - dodał.

Opowiedział również o tym, jakie wnioski wyciągnęła Wiosna po wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz jakie partia ma plany związane z Koalicją Europejską.