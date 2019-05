Poseł PSL: Koalicja Europejska to projekt, który zakończył się z dniem wyborów

- Koalicja Europejska to projekt, który zakończył się z dniem wyborów, bo na to się umawialiśmy - mówił w Gazeta.pl Piotr Zgorzelski z PSL. Wyjawilł też, że PSL ma "co najmniej trzy drogi" na swoją przyszłość w polityce.

