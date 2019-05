Morawiecki o zapowiadanej rekonstrukcji rządu: Mamy bardzo dobrych kandydatów

REKLAMA

PiS w wyborach do europarlamentu uzyskało 45,38 proc. poparcia. Mandaty eurodeputowanych otrzymali m.in. Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Joachim Brudziński czy Patryk Jaki. Dla Mateusza Morawieckiego oznacza to konieczność zbudowania nowego rządu.

Morawiecki: Mamy bardzo dobrych kandydatów

Premier pytany przez TVN 24 o termin planowanej rekonstrukcji rządu, powołał się na przepis, zgodnie z którym przyszli europarlamentarzyści muszą w ciągu dwóch tygodni zrzec się mandatów poselskich. - To jest pewna podpowiedź, co do tego, kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu - powiedział.

- Mamy bardzo dobrych kandydatów - dodał, choć zaznaczył, że "żal się rozstawać z tymi koleżankami i kolegami, bo to byli znakomici ministrowie, wiceministrowie i po prostu wysokiej klasy profesjonaliści".

Minister Mariusz Błaszczak potwierdził z kolei w radiowych Sygnałach Dnia, że w środę po południu siedzibie PiS odbędzie się spotkanie, którego głównym tematem będą zmiany personalne w rządzie.

Rekonstrukcja rządu. Kto zasiądzie w Radzie Ministrów?

Pomimo że Mateusz Morawiecki nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących rekonstrukcji rządu, w spekulacjach stale pojawiają się pewne nazwiska.

Jak pisze "Rzeczpospolita", Joachima Brudzińskiego może zastąpić wiceminister Paweł Szefernaker lub Krzysztof Sobolewski, który jest bliskim współpracownikiem zarówno szefa MSWiA, jak i Jarosława Kaczyńskiego.

Gra toczy się również o stanowisko minister Elżbiety Rafalskiej, której wejście do europarlamentu miało być zaskoczeniem dla polityków PiS. Jako osoba, która może ją zastąpić, najczęściej wymieniany jest Stanisław Szwed. "Jego atutem mają być dobre relacje z 'Solidarnością' (sam jest jej działaczem)" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Mówi się również, że Patryka Jakiego może zastąpić jego bliski współpracownik Sebastian Kaleta, a Beatę Mazurek - Elżbieta Witek.