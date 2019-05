Kiedy 500 plus dla niepełnosprawnych? Stanisław Karczewski: Chyba nie przed wyborami

shamickgaworski 16 minut temu Oceniono 4 razy 4

Widze iz Polska idzie droga Wenezueli ... tam tez przez dekady tylko wydawali ... czy mieli czy nie ...

Dzis w Wenezueli wykopuja groby szukajac bizuteri w zwlokach. Szpitale napadja 'mafie' ludzi i okradaja pacjentow podczas kiedy Policja nie interweniuje ... jaki Policjant by chcial skoro pensja jest nic nie warta ... pewnie wykopuje groby ... jest zajety.

To tak za rok dwa jeszcze bedzie ktos pracowal w tym kraju? Bo niby po co? Za darmo bez pracy dostaje tyle samo ...

Ale to dobra historia dla Polakow ... widzicie tak naprawde zaczely sie Zabory ... 'od srodka' ... sami zbankrutowalismy ... a pozniej zaczelismy sprzedawc co jescze zostalo Rosji Austri lub Niemcom ... Sami sobie zgotowalismy Zabory.

Kaczynski to chyba nawet jednej lekcji Ekonomi czy Finansow nie mial w swoim zyciu ...