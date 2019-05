Giełda nazwisk na rekonstrukcję rządu ruszyła. Jedna z faworytek przymierzana do kilku stanowisk

pszczolkaprezesa pół godziny temu Oceniono 12 razy 12

Pytanie o to kto może zastąpić danego ministra jest bez sensu.

W Pisie może to być ktokolwiek. O tym decyduje prezes, a stado potakuje i wybiera.

Do 2015 roku Prezydentem RP zostawało się po przejściu wielu szczebli politycznej kariery.

Prezes udowodnił że można rzucić w tłum cegłą i ten co został trafiony i przeżył może zostać Prezydentem RP.

Cóż więc za problem z kimkolwiek na ministra. Może być Stasiu Pięta, może być kochanka Stasia, może być śliczny Mundzio od Antosia. Może być i Krysia to zależy tylko od fantazji Jarka.