Robert Biedroń: Wiosna wystartuje samodzielnie w wyborach do parlamentu. "Nie ma innych scenariuszy"

ps11111ps godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Jedyna opcja to stworzyc jeden wspolny techniczny blok, ale w ramach tego bloku niech kazda partia prowadzi wlasną kampanię



Bo jak widac po ostatnim przykładzie wspólna kampania pod szyldem KE nie ma żadnego sensu. Zero ikry, zero pomysłu, zero przesłania. Nie było nic co ich łączyło, więc ograniczyli się do wspólnego nienawidzenia PiS. Brak pozytywnego przekazu