Włodzimierz Czarzasty o Robercie Biedroniu: Niech zejdzie z chmury i przestanie być Bogiem

lukasz_patrykus 2 godziny temu Oceniono 16 razy 14

Facet, nawet gdyby to 6% to była prawda to co to za sukces? jesteście jakimś erzacem po PZPR zamiast nowoczesna i europejska partia socjalistyczna, kogo wy reprezentujecie? tych co gnębi głód? tych co ich sztandar jest czerwony? SLD to jakaś karykatura tego czym powinna być

że już o porównaniu z przedwojennym PPSem to już nawet przez litość nie wspomnę