Piotr Gliński ma złote rady dla Schetyny. "Warto zmienić ludzi od propagandy i tzw. mocodawców"

Krótko po przegranych przez Koalicję Europejską wyborach do Parlamentu Europejskiego lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że "jest pomysł" na pokonanie PiS w jesiennych wyborach do polskiego parlamentu. - Tylko trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć, z kim go szukać - powiedział polityk w TVN24.

Wybory do europarlamentu 2019. Piotr Gliński do Grzegorza Schetyny

We wtorek na te słowa zareagował na Twitterze wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Swoją wypowiedź zamieścił w trzech tweetach.

"Pan Schetyna podobno szuka sposobu jak pokonać PiS. Skromna rada. Serio. Najpierw warto przeprosić tych wszystkich ludzi (tak z 6 mln), których Pan i Pana akolici obrażali codziennie przez ostatnie 4 lata: - zaczął swoją wypowiedź Piotr Gliński.

Wicepremier dodał, że "warto zmienić ludzi od propagandy i tzw. mocodawców, z kraju i zagranicy".

"I trzeba przeprosić za „ulicę i zagranicę”. Rozhuśtane emocje (a wręcz po prostu nienawiść) niszczą demokracje! A donoszenie na Polskę nie wymaga komentarza ..." - podkreślił.

"Wreszcie, warto pożegnać karierowiczów i cyników, a zanim zacznie Pan szukać sposobu pokonania PiSu, najpierw radzę znaleźć po prostu program: co i jak państwo polskie powinno realizować dla ludzi. Proste" - podsumował wicepremier.