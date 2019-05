Beata Szydło pytana o rekonstrukcję rządu. "To są decyzje pana prezesa... pana premiera"

polakadam 2 godziny temu Oceniono 30 razy 28

Pisior jak się pomyli to powie prawdę. Ależ ta cała banda wazelinuje kurduplowi. W reżimówce co chwila któryś nazywa go geniuszem. Lepiej niż w "misiu". Dziwię się że kaczor jest taki próżny że na to pozwala. Czyżby nie widział że go to ośmiesza?