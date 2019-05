Donald Tusk doradzał Koalicji Europejskiej? Danuta Huebner: Jestem przekonana, że były rozmowy

qawsedrftg 10 minut temu Oceniono 2 razy 2

Od dawna tu piszę że Tusk to dead fish. Ile złości w odpowiedziach! I co? Kiedy wreszcie zrozumiecie że wybory przegrywacie przez takich jak ja? Do 2015 zawsze głosowałem POprawnie. Ale się zirytowałem. Stadiony i udane EURO jako główny cel narodu, a potem Uchodźcy uczeni a teraz LGBT+-%$, jak tak można?



Szkoda że Kukiz się popsuł, ale on + Konfederacja to solidne 8% głosów, więc trzeba tylko dobrze to ustawić.