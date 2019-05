Katarzyna Lubnauer o porażce: Byliśmy jak drużyna, która cały czas gra pod słońce na stoku góry

elasteena 2 godziny temu Oceniono 23 razy 13

Pani Katarzyno i Droga Opozycjo,

Udzielę Wam zupełnie gratis konsulacji wartej kilka miliardów złotych.

Proszę sobie wypłacić z konta 2000 zł, włożyć do portfela. Konto zablokować, niech mąż zmieni hasło, albo coś, karty oddać mężowi. Proszę spróbować przeżyć miesiąc za te 2000, bez wspomagania się dodatkowymi pieniędzmi. W przypadku nagłych nieprzewidzianych wydatów proszę wziąć chwilówkę z oferty na słupie na przystanku. Po miesiącu proszę zapisać wnioski, co by się Pani przydało, co by pomogło, w państwo może pomóc.

Level hard: Proszę wyjechać gdzieć, gdzie nie dochodzi pociąg ani autobus (z tymi 2000 w kieszeni), wynająć dom, przeżyć miesiąc. Zapisać wnioski.

Jak to ogarniecie, wygraną macie w kieszeni.