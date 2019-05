REKLAMA

W wyborach do europarlamentu 2019 padła rekordowa frekwencja - 45,68 proc. To o ponad 20 punktów więcej niż poprzednio, kiedy w eurowyborach w Polsce głosowało tylko niespełna 24 proc. uprawnionych. Jednak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak i tak gorzko ocenił frekwencję i skrytykował ponad połowę dorosłych Polaków, którzy nie zdecydowali się zagłosować.

- Poniedziałki są bardzo różne, dzisiejszy poniedziałek dla niektórych radosny, dla niektórych dużo mniej - zaczął swoje nagranie Owsiak. Powiedział, że dzisiejszy dzień kojarzy mu się z poniedziałkiem sprzed 27 lat, po pierwszym finale WOŚP. - Rano było -17 stopni, wydawało się, że wszystko runie. Nie runęło. My mamy się bardzo dobrze. Więc, panowie i panie, trzeba wziąć na przetrzymanie - mówił.

Trzeba wziąć się w garść, trzeba spróbować, aby główny problem mój było coraz mniej i mniej istotny. A tym głównym problemem jest to, że ponad połowa Polaków olała ten dzień. Nie poszła na wybory. Po prostu miała to gdzieś. Jest to nieprawdopodobne do przyjęcia w moim sercu, w mojej głowie

- mówił Owsiak. - Jest to rzecz niebywała, że my, wolny naród, który samemu wybiera to, co mu najbardziej odpowiada, w większości, w ponad połowie swojej mocy, rezygnuje z tej możliwości. Wstyd, obciach, coś po prostu niepojętego - stwierdził. Powiedział, że niegłosujący w wyborach powinni się wstydzić. - Nie ma tu żadnej wymówki. "Nie ma na kogo głosować", 'nie chciałem', to siamto owanto. Właśnie od tych wyborów zależy, czy później to wieczne narzekanie będzie miało sens" - komentował.

- Wybieramy my, nikt za nas. To były demokratyczne wybory. Prawdziwe, uczciwe i taka jest wola narodu. Niestety mniejszej połowy. Tak być nie powinno - mówił. W dalszej części wideo prezentował płyty związane z festiwalem Pol’and’Rock.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Oficjalne wyniki

PKW poinformowała oficjalnie, że wybory do europarlamentu wygrało Prawo i Sprawiedliwość z 45,38 proc. wszystkich głosów. Druga Koalicja Europejska zdobyła 38,47 proc. głosów.

Do europarlamentu swoich eurodeputowanych wprowadzi jeszcze Wiosna Roberta Biedronia - 6,06 proc. Pod progiem znalazły się natomiast następujące formacje, które zarejestrowały listy we wszystkich trzynastu okręgach: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz'15 (3,69 proc.), Lewica Razem (1,24 proc.).