"Wiadomości" przygotowały laurkę dla Jarosława Kaczyńskiego. "Architekt sukcesu"

Jak zapowiedziała prowadząca serwis informacyjny Edyta Lewandowska, Jarosław Kaczyński spotykał się z wyborcami na konwencjach regionalnych w całej Polsce. - Padały najważniejsze zapewnienia, m.in. o obronie tradycyjnych wartości - zapowiedziała materiał Piotra Pawelca i Anny Pawelec.

"Autorem sukcesu jest Jarosław Kaczyński"

W "Wiadomościach" stwierdzono, że zwycięstwo PiS w wyborach do europarlamentu było też osobistym sukcesem Jarosława Kaczyńskiego. Powołano się m.in. na wypowiedź prof. Norberta Maliszewskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, według którego Kaczyński jest "architektem tej wygranej, jest osobą, która ustalała strategię, ponadto na każdym ze spotkań to on był liderem politycznym i to on stał się twarzą tej kampanii".

Te słowa zostały potwierdzone przez współpracowników prezesa PiS. - Autorem tego sukcesu jest Jarosław Kaczyński - stwierdził Joachim Brudziński. - Przejechał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, brał udział we wszystkich najważniejszych spotkaniach tej kampanii, a nade wszystko był osobą, która narzucała tematy w tej kampanii - dodał Tomasz Poręba.

"Wiadomości" obliczyły, że poparcie PiS wzrosło o 20 proc.

Wspomniano również o sukcesie, jakim ma być "piątka Kaczyńskiego". - To jest właśnie konsekwentnie realizowana strategia, bo Polacy doceniają polityków wiarygodnych - podkreślił Joachim Brudziński. Jak dodano, do zwycięstwa PiS przyczyniło się także "stanowcze nie Jarosława Kaczyńskiego do nieuzasadnionych żydowskich roszczeń, a także zdecydowana reakcja na ofensywę światopoglądową środowisk LGBT". - To było twarde "wara od naszych dzieci" i jasne powiedzenie, że PiS będzie broniło Kościoła i wolności do wyznawania wiary - stwierdził Michał Karnowski.

Podkreślono, że osobiste zaangażowanie Kaczyńskiego w kampanię, nie pozwoliło PiSowi stracić notowań po "oszczerczej" publikacji "Gazety Wyborczej" na temat Mateusza Morawieckiego, który miał kupić grunty od Kościoła po znacznie niższej cenie niż były one warte. Wzrost notowań PiS i spadek wyniku KE w stosunku do poprzednich wyborów nazwano, powołując się na komentatorów, "efektem Kaczyńskiego". Wyliczono również, że notowania PiS wzrosły o 20 proc., ale zsumowano w tych obliczeniach wzrost poparcia dla PiS i spadek poparcia dla KE.

"Wiadomości": Tusk twarzą klęski KE

Materiał o osobistym sukcesie Jarosława Kaczyńskiego zestawiono z z materiałem o porażce Koalicji Europejskiej. Stwierdzono, że odpowiedzialny za to jest Donald Tusk. Zwrócono uwagę, że szef Rady Europejskiej nie pogratulował Polsce wysokiej frekwencji ani zwycięskiej partii - sukcesu. Podkreślono natomiast, że mocno zaangażował się w kampanię wyborczą w Polsce. - Szef RE nie tylko złamał zasadę nieingerowania UE w wewnętrzną politykę krajów członkowskich Wspólnoty, ale przede wszystkim stał się twarzą klęski Koalicji Europejskiej - stwierdzono w materiale.