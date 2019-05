Patryk Jaki zapowiada walkę z trollami w Internecie. "Zero tolerancji dla łamania prawa"

REKLAMA

Patryk Jaki był gościem programu "O co chodzi", który prowadzi Magdalena Ogórek. Jednym z poruszonych wątków była walka z hejtem w Internecie. Polityk zapowiedział, że będzie to jedna z kwestii, którymi już niedługo się zajmie.

Patryk Jaki: To haniebne łamanie prawa

Jak zaznaczył poseł PiS, jego partia wygrała wybory do Europarlamentu pomimo pełnej mobilizacji obozów antypisowskich, sytuacji medialnej, a także pomimo nowych przewag w mediach społecznościowych, według niego nieuczciwych.

- Powiedzmy sobie szczerze, bo ja doświadczam tego cały czas i pan widzę też, bo obserwuję pana Twittera. To są farmy trolli, które są uruchamiane i opłacane z jakichś pieniędzy - stwierdziła Magdalena Ogórek.

- To jest nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, dlatego prokuratura się za to naprawdę weźmie - odpowiedział Patryk Jaki i przyznał, że obiecał sobie, że zaraz po wyborach "weźmie się za takie rzeczy jak Sok z Buraka". - To jest instytucjonalnie akceptowane, pomimo że ludzie, którzy za to odpowiadają, wiedzą, że to jest haniebne łamanie prawa. Dlatego to się teraz skończy, ja chwilę odpocznę i się tym zajmę - zapowiedział. - Zero tolerancji dla tak haniebnego łamania prawa - dodał.