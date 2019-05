Jarosław Kaczyński po wyborach: sprawa władzy w Polsce nie jest rozstrzygnięta

REKLAMA

- Wygraliśmy wybory [do europarlamentu - red.] w sposób dość zdecydowany, ale to w żadnym razie nie oznacza, że uznajemy, że sprawa władzy w Polsce została rozstrzygnięta - ogłosił Jarosław Kaczyński na poniedziałkowej konferencji.

Wybory do europarlamentu wygrane. Jarosław Kaczyński o metodach opozycji

Wybory do europarlamentu odbyły się w Polsce w niedzielę 26 maja. PiS zdobyło 45,38 proc. - Ten sukces, wielki sukces, to jest najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek jakakolwiek partia uzyskała po 1989 r. w wyborach. [Wynik] Nie jest dla nas sygnałem do zaniechania wysiłku, zaniechania pracy - stwierdził prezes PiS. Dodał, że w Polsce są "ci, którzy chcą, żeby było, jak było" i "oni ciągle są aktywni" oraz będą posługiwać się "metodami, których niewielką część poznaliśmy w tych wyborach". - Sądzimy, że te metody będą jeszcze gorsze, niż dotychczas. Mimo wszystko jesteśmy przekonani, że zwyciężymy - dodał Jarosław Kaczyński. Na jesieni partie w kraju czeka kolejny sprawdzian - wybory do Sejmu.

Prezes PiS podziękował wszystkim, którzy "bezpośrednio przyczynili się do zwycięstwa" w wyborach do europarlamentu: premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, b. premier Beacie Szydło i europosłowi Tomaszowi Porębie.